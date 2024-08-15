Gündoğdu Gıda halka arz olacak mı? Gündoğdu Gıda kaç lot verir? Gündoğdu Gıda katılım endeksine uygun mu? Gündoğdu BIST kodu ne?
Gündoğdu Gıda'nın halka arz olup olmayacağı, kaç lot vereceği ve katılım endeksine uygunluğu gündemde. Yatırımcılar, şirketin halka açılıp açılmayacağını, halka arz durumunda kaç lot vereceğini ve katılım endeksine uygun olup olmadığını merak ediyor.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon ve Gündoğdu Gıda'nın halka arz başvurularını onayladı. Kıraç Galvaniz'in talep toplama işlemleri 14 ve 15 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Kıraç Galvaniz'in halka arzına 750 bin kişinin katılması durumunda, yatırımcılara yaklaşık 36 lot verilmesi öngörülüyor. Peki, Gündoğdu Gıda halka arz olacak mı? Gündoğdu Gıda kaç lot verir? Gündoğdu Gıda katılım endeksine uygun mu?
GÜNDOĞDU GIDA HALKA ARZ OLACAK MI?
Gündoğdu Gıda halka arz talep toplama 15 Ağustos ve 16 Ağustos'ta yapılacak.
GÜNDOĞDU GIDA KAÇ LOT VERİR?
200 bin kişi: 50 lot, 1750 lira
300 bin kişi: 33 lot, 1155 lira
400 bin kişi: 25 lot, 875 lira
500 bin kişi: 20 lot, 700 lira
600 bin kişi: 17 lot, 595 lira
700 bin kişi: 14 lot, 490 lira
800 bin kişi: 13 lot, 455 lira