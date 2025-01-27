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Güncel altın fiyatları! 27 Ocak gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Güncel altın fiyatları! 27 Ocak gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar?
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Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar olduğu sorgulanıyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? sorularına yanıt aranıyor. Altının gram fiyatı, haftaya 3 bin 162 liradan işlem görerek düşüşle başladı. Peki, 27 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?

27 Ocak Çeyrek altın ve gram altın ne kadar olduğu araştırılıyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu ve cumhuriyet altını ne kadar soruları sıklıkla gündeme geliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? merak ediliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın, alış 3.175,6 TL, satış 3.175,7 TL.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 5.070,6 TL, satış 5.197,4 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım Altın, alış 10.141,3 TL, satış 10.394,8 TL.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını, alış 21.023,3 TL, satış 21.341,0 TL.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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