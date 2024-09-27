Almanya Bundesliga 2 Ligi'nde heyecan devam ederken, futbolseverler Greuther Fürth ile Fortuna Düsseldorf arasında oynanacak karşılaşmanın tarihini ve detaylarını merakla bekliyor. İki köklü kulübün mücadelesi, ligin kaderini etkileyebilecek önemli maçlardan biri olarak görülüyor. Greuther Fürth, kendi sahasında avantajı kullanmak isterken, Fortuna Düsseldorf ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak. Peki, Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı saat kaçta, şifresiz mi?

GREUTHER FURTH- FORTUNA DUSSELDORF MAÇI NE ZAMAN?

Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı, 27 Eylül Cuma günü oynanacak.

GREUTHER FURTH- FORTUNA DUSSELDORF MAÇI SAAT KAÇTA?

Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı, saat 19:30 başlayacak.

GREUTHER FURTH- FORTUNA DUSSELDORF MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Greuther Fürth ve Fortuna Düsseldorf, karşı karşıya geleceği Almanya Bundesliga 2 maçı, Fürth'da, Sportpark Ronhof Thomas Sommer Stadyumu'nda oynanacak.