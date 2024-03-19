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Grayscale CEO'sundan Bitcoin GBTC açıklaması

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Dijital varlık yönetim şirketi Grayscale'in CEO'su Michael Sonneshein, Bitcoin borsa yatırım fonu (GBTC) için alınan ücretlerin gelecekte azalacağını belirtti. Sonneshein, GBTC'nin Ocak ayından bu yana 12 milyar dolarlık sermaye çıkışı yaşadığını ve bunun büyük ölçüde yüksek ücretlerden kaynaklandığını ifade etti. Ayrıca, piyasanın olgunlaşmasıyla birlikte GBTC'nin ücretlerinin düşeceğini ve bu durumun yatırımcıları memnun edeceğini belirtti.

Dijital varlık yönetim şirketi Grayscale'in CEO'su Michael Sonneshein yaptığı son açıklamada, şirketin Bitcoin borsa yatırım fonu (GBTC) için alınan ücretlerin gelecekte azalacağına inandığını söyledi.

Son Aylarda 12 Milyar Dolarlık Sermaye Çıkışı Yaşandı

Dijital varlık yatırım yöneticisi Grayscale'in CEO'su Michael Sonneshein, Bitcoin (BTC) borsa yatırım fonunun (GBTC) ücretlerinin zaman içinde düşeceğini söyledi.

Ocak ayından bu yana GBTC, kısmen rakiplerine kıyasla yüksek ücretleri nedeniyle 12 milyar dolar çıkış gördü. Fon daha önce ABD'de listelenen "Newborn Nine (Yeni Doğan Dokuz)" Bitcoin ETF'leri arasında en büyük varlık hacmine sahipti.

Sonneshein açıklamasında ayrıca, piyasanın olgunlaşmasıyla birlikte GBTC'nin ücretlerinin düşeceğini belirtti ve bu konudaki memnuniyetini dile getirdi. Yatırımcıların çeşitli sebeplerden dolayı fondan çıkış yapmalarını beklediklerini ifade eden Sonneshein, bunlar arasında kâr amacı güden yatırımcılar, arbitraj fırsatlarını değerlendirenler ve iflas süreçleri nedeniyle mecburi tasfiye yaşayanlar olduğunu belirtti.

Son olarak geçtiğimiz aylarda iflas eden kripto borsası FTX, fonun ETF'ye dönüştürülmesi sürecinde yaklaşık 1 milyar dolar değerinde GBTC hissesi satmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Kripto

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