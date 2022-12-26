Göztepe - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe - Bodrumspor hangi kanalda? Göztepe maçı ne zaman?

Spor Toto 1. Lig'de Göztepe ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçın detayları ise merak ediliyor. Arama motorlarında Göztepe - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Göztepe - Bodrumspor hangi kanalda? Göztepe maçı ne zaman? soruları aratılıyor. İşte detaylar...