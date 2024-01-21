21 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Girona - Sevilla maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Yukatel Girona, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında MKE Sevilla'nü ağırlayacak. Maç Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Girona - Sevilla CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Girona - Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta? Girona - Sevilla maçı nereden izlenir?

GİRONA - SEVİLLA HANGİ KANALDA?

Girona ile Sevilla arasındaki İspanya La Liga maçı, 21 Ocak Pazar günü saat 23:00'te başlayacak. Türkiye'den bu mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler, S Sport Plus ve S Sport kanallarını tercih edebilirler. Maç, Girona'daki Estadio Municipal de Montilivi Stadyumu'nda gerçekleşecek ve iki takımın karşılaşması heyecan dolu anlara sahne olabilir.