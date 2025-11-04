Haberler

Gerçek ortaya çıktı! Aldatıldığını öğrenen Nicki Nicole, dünyaca ünlü futbolcuyu terk etti

Güncelleme:
Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Arjantinli şarkıcı Nicki Nicole ile olan ilişkisini sonlandırdığını duyurdu. Bu ayrılığın arkasındaki nedenin aldatma olduğu ortaya çıktı. İspanyol basını, Nicki Nicole'nin Yamal'ı kendisini aldatması sonucu terk ettiğini dile getirdi.

  • Lamine Yamal, Nicki Nicole ile olan ilişkisini sonlandırdığını duyurdu.
  • İspanyol basını, Nicki Nicole'un Yamal'ın kendisini aldattığını öğrendiğini ve onu terk ettiğini iddia etti.
  • Yamal, aldatma iddialarını yalanladı ve ilişkinin sadece ayrılmaya karar verdikleri için bittiğini belirtti.

La Liga ekibi Barcelona'nın 18 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal, Arjantinli şarkıcı Nicki Nicole ile olan ilişkisini geçtiğimiz günlerde sonlandırdığını duyurmuştu.

AYRILIĞIN PERDE ARKASINDA İHANET VAR

İspanyol basınından bu ayrılığa dair çarpıcı bir iddia geldi. Çıkan haberlere göre; Nicki Nicole, Yamal'ın kendisini aldattığını öğrendi ve yıldız oyuncuyu anında terk etti. Yaşanan bu olayın ardından pişman olan Yamal'ın kamuoyuna bu gerçeği saklamaya çalıştığı belirtildi.

YAMAL NE DEMİŞTİ?

Arjantinli şarkıcı ile ilişkisi biten Yamal, bir açıklama yaparak aldatma iddialarını yalanlamış ve 'Biz sadece ayrılmaya karar verdik ve hepsi bu. Söylenenlerin bizimle hiçbir ilgisi yok. Aldatma gibi bir sorun da yoktu.' demişti.

