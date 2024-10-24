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Geçmişte Fenerbahçe Manchester United maçları ve skorları ne?

Geçmişte Fenerbahçe Manchester United maçları ve skorları ne?
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek. Peki, geçmişte Fenerbahçe Manchester United maçları ve skorları ne?

Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Geçmişte Fenerbahçe Manchester United maçları ve skorları ne?

GEÇMİŞTE FENERBAHÇE MANCHESTER UNİTED MAÇLARI VE SKORLARI NE?

Fenerbahçe ve Manchester United, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si UEFA Avrupa Ligi maçı olmak üzere bugüne dek 6 kez karşı karşıya geldi.

1996-1997 sezonunda oynanan grup maçlarında Manchester United, İstanbul'dan 2-0'lık galibiyetle dönerken, Fenerbahçe ise rakibini Old Trafford'da Elvir Boliç'in golüyle 1-0 mağlup etmişti.

2004-2005 sezonunda oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında bu kez ev sahibi ekipler galibiyete uzandı. Manchester United sahasında 6-2, Fenerbahçe de taraftarı önünde 3-0 kazanan taraflar oldu.

Geçmişte Fenerbahçe Manchester United maçları ve skorları ne?

2016-2017 sezonunda iki ekip UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi. İngiltere'deki mücadeleyi Manchester United 4-1'lik skorla kazanırken, İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-1'lik üstünlükle tamamladı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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