Gareth bale öldü mü, yaşıyor mu?

2023 yılında 33 yaşında futbolu bıraktığını duyuran Bale öldü mü merak ediliyor. Peki,Gareth bale öldü mü, yaşıyor mu?

GARETH BALE ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

9 Ocak 2023 tarihinde futbolu bıraktığını açıklamıştır. Futbolu bıraktıktan sonra golf ile daha çok ilgilenmeye başladı ve resmî olarak golfe başladı.

Gareth Bale'ın öldüğüne dair resmi bir bilgi bulunmuyor. Bu haberlerin sosyal medyada beğeni ve etkileşim almak isteyen kullanıcılar tarafından ortaya atıldığı düşünülüyor.