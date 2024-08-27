Galatasaray Young Boys maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Galatasaray Young Boys maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Young Boys ile Şampiyonlar Ligi play-off maçı oynayacak. Galatasaray'ın Young Boys ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Young Boys Galatasaray maç kadrosu ilk 11 haberimizde!

GALATASARAY YOUNG BOYS MAÇI İLK 11

Galatasaray Young Boys maçı 11'i belli oldu:

Muslera, Barış Alper, Nelsson, Kaan, Köhn, Torreira, Sara, Kerem, Ziyech, Batshuayi, Icardi.

GALATASARAY YOUNG BOYS YEDEKLER

Galatasaray'ın yedekleri şu şekildedir:

Batuhan, Günay, Kerem D., Mertens, Yunus, Dubois, Berkan, Jelert, Recep, Ali Turap, Efe, Metehan

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Young Boys maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Galatasaray Young Boys maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için TRT 1 güncel frekans bilgileri kullanıyor olmanız gerekmektedir.

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Young Boys maçı saat 22.00'de başlayacak.