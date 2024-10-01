Galatasaray - Rasta Vechta CANLI izleme linki var mı? Galatasaray – Rasta, hangi kanalda? Galatasaray - Rasta ne maçı, maç kaç kaç?
Galatasaray - Rasta Vechta maçı, Basketbol Gelişim Merkezi'nde 1 Ekim Salı günü oynanacak. Galatasaray - Rasta Vechta CANLI izleme linki var mı? Galatasaray - Rasta kaç kaç? Galatasaray - Rasta ne maçı?
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçını Alman ekibi RASTA Vechta ile yapacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray - Rasta Vechta CANLI izleme linki var mı? Galatasaray - Rasta kaç kaç? Galatasaray - Rasta ne maçı?
GALATASARAY - RASTA NE MAÇI?
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçını Alman ekibi RASTA Vechta ile yapacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde 1 Ekim Salı günü oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Paulo Marques, Michel Proc ve Dariusz Zapolski hakem üçlüsü karşılaşmayı yönetecek.
GALATASARAY - RASTA VECHTA CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?
Maç Tivibu Spor 1 aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek.