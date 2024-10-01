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Galatasaray - Rasta Vechta CANLI izleme linki var mı? Galatasaray – Rasta, hangi kanalda? Galatasaray - Rasta ne maçı, maç kaç kaç?

Galatasaray - Rasta Vechta CANLI izleme linki var mı? Galatasaray – Rasta, hangi kanalda? Galatasaray - Rasta ne maçı, maç kaç kaç?
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Galatasaray - Rasta Vechta maçı, Basketbol Gelişim Merkezi'nde 1 Ekim Salı günü oynanacak. Galatasaray - Rasta Vechta CANLI izleme linki var mı? Galatasaray - Rasta kaç kaç? Galatasaray - Rasta ne maçı?

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçını Alman ekibi RASTA Vechta ile yapacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray - Rasta Vechta CANLI izleme linki var mı? Galatasaray - Rasta kaç kaç? Galatasaray - Rasta ne maçı?

GALATASARAY - RASTA NE MAÇI?

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçını Alman ekibi RASTA Vechta ile yapacak. Basketbol Gelişim Merkezi'nde 1 Ekim Salı günü oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Paulo Marques, Michel Proc ve Dariusz Zapolski hakem üçlüsü karşılaşmayı yönetecek.

GALATASARAY - RASTA VECHTA CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Maç Tivibu Spor 1 aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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