Galatasaray ilk 11'ler! Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'i açıklandı mı?

Galatasaray ilk 11! Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? soruları araştırılıyor. Galatasaray ilk 11! Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? Hücum hattındaki etkinliğiyle dikkat çeken Galatasaray, ligde çıktığı 7 maçta 23 gol atarak en çok gol atan takım unvanını elinde bulunduruyor. Alanyaspor karşısında galibiyet hedefleyen Galatasaray, sahasında hata yapmamaya kararlı. Galatasaray ilk 11'ler! Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY-ALANYASPOR 11'LER AÇIKLANDI

Trendyol Süper Lig'de çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takım, 19 puanla liderlik koltuğuna oturuyor. Ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Corendon Alanyaspor'un ise 9 puanı bulunuyor.

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Icardi.

Galatasaray Yedekler: Günay, Eyüp, Sallai, Kerem, Berkan, Jelert, Nelsson, Yusuf, Batshuayi, Metehan

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Makouta, Richard, Augusto, Janvier, Yusuf, Cordova.

LİGDEKİ 17. RANDEVU

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 17. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 10, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geride kalan 16 maçta sarı-kırmızılı takımın 39 golüne, Alanya ekibi 17 golle karşılık verdi.