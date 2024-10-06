Galatasaray ilk 11'ler! Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'i açıklandı mı?
Galatasaray ve Alanyaspor arasında oynanacak maçın ilk 11'leri belli oldu. Sporseverlerin merakla beklediği Galatasaray'ın ilk 11'i açıklandı. Trendyol Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, bu hafta Alanyaspor'u Rams Park'ta ağırlıyor. Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas FC ile deplasmanda berabere kalan sarı-kırmızılılar, hem Avrupa'da hem de ligde iddialı bir performans sergilemek istiyor. Peki, Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'i açıklandı mı?
Galatasaray ilk 11! Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? soruları araştırılıyor. Galatasaray ilk 11! Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? Hücum hattındaki etkinliğiyle dikkat çeken Galatasaray, ligde çıktığı 7 maçta 23 gol atarak en çok gol atan takım unvanını elinde bulunduruyor. Alanyaspor karşısında galibiyet hedefleyen Galatasaray, sahasında hata yapmamaya kararlı. Galatasaray ilk 11'ler! Detaylar haberimizdedir…
GALATASARAY-ALANYASPOR 11'LER AÇIKLANDI
Trendyol Süper Lig'de çıktığı 7 maçtan 6 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takım, 19 puanla liderlik koltuğuna oturuyor. Ligde 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Corendon Alanyaspor'un ise 9 puanı bulunuyor.
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Icardi.
Galatasaray Yedekler: Günay, Eyüp, Sallai, Kerem, Berkan, Jelert, Nelsson, Yusuf, Batshuayi, Metehan
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Makouta, Richard, Augusto, Janvier, Yusuf, Cordova.
LİGDEKİ 17. RANDEVU
Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 17. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 10, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geride kalan 16 maçta sarı-kırmızılı takımın 39 golüne, Alanya ekibi 17 golle karşılık verdi.