Karşılaşma Galatasaray'ın penaltıdan bulduğu golle 1-0 ilerlerken 38'inci dakikada Adana Demirspor sahadan çekilme kararı aldı. Galatasaray hükmen galip mi sayılacak? Morata'nın golü sayılacak mı?

GALATASARAY HÜKMEN GALİP Mİ SAYILACAK?

Adana Demirspor, 1-0 geride olduğu Galatasaray maçının 30. dakikasında sahadan çekildi.

Maçın 11. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltı atışına tepki gösteren Adana Demirspor, 30. dakikada kenardan gelen talimat sonrası sahadan çekildi.

Takım kaptanları Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile görüştü. Bu görüşme sonrası Semih Güler takım arkadaşlarına, 'Sahadan çekiliyoruz.' diye seslendi ve koridora doğru yöneldiler.

Maçın durumu hakkında TFF'nin kararı bekleniyor.