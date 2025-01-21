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Galatasaray Dinamo Kiev 11'i! Galatasaray'ın Dinamo Kiev maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Galatasaray Dinamo Kiev 11'i! Galatasaray'ın Dinamo Kiev maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
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Galatasaray bu akşam Dinamo Kiev ile UEFA Avrupa Ligi maçına çıkacak. Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. Galatasaray Dinamo Kiev ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Galatasaray'ın Dinamo Kiev maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Galatasaray Dinamo Kiev maç kadrosu ilk 11!

Galatasaray Dinamo Kiev maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Dinamo Kiev ile UEFA Avrupa Ligi maçına çıkacak. Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. Galatasaray Dinamo Kiev ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Galatasaray'ın Dinamo Kiev maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Galatasaray Dinamo Kiev maç kadrosu ilk 11!

GALATASARAY DİNAMO KİEV İLK 11

Galatasaray Dinamo Kiev ilk 11'leri belli oldu:

Galatasaray 11: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Berkan, Torreira, Mertens, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Dinamo Kiev 11: Neshcheret, Tymchyk, Bilovar, Mykhavko, Vivcharenko, Buyalskyi, Mykhailenko, Shaparenko, Voloshyn, Vanat, Kabaiev.

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 18.30'da başlayacak. Müsabakayı Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga üstlenecek. Dördüncü hakemliğini Kevin Kaivoja'nın yapacağı müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i ise Marko Liiva olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 12 puanla haftaya 6. sırada girdi.

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