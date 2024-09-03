Galatasaray'da kaç yabancı futbolcu var? Galatasaray'da yabancı futbolcular

Galatasaray'ın yabancı futbolcu sayısı! Süper Lig'de yabancı kuralına göre takımlar A Takım kadrolarında 14 yabancı, maç kadrosunda ise 12 yabancı futbolcu bulundurabiliyor. Peki, Galatasaray'da kaç yabancı futbolcu var? Galatasaray'da yabancı futbolcular haberimizde...

GALATASARAY'DA KAÇ YABANCI FUTBOLCU VAR?

Galatasaray'da güncel kadrosunda 14 yabancı futbolcu bulunmaktadır:

Fernando Muslera

Davinson Sánchez

Victor Nelsson

Ismail Jakobs

Elias Jelert

Lucas Torreira

Gabriel Sara

Sérgio Oliveira

Alexandru Cicâldau

Hakim Ziyech

Victor Osimhen

Yusuf Demir

Michy Batshuayi

Mauro Icardi