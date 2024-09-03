Galatasaray'da kaç yabancı futbolcu var? Galatasaray'da yabancı futbolcular
Galatasaray'da kaç tane yabancı futbolcu var? Süper Lig'de yabancı kuralına göre takımlar A Takım kadrolarında 14 yabancı, maç kadrosunda ise 12 yabancı futbolcu bulundurabiliyor. Peki, Galatasaray'da kaç yabancı futbolcu var? Galatasaray'da yabancı futbolcular 2024...
Galatasaray'ın yabancı futbolcu sayısı! Süper Lig'de yabancı kuralına göre takımlar A Takım kadrolarında 14 yabancı, maç kadrosunda ise 12 yabancı futbolcu bulundurabiliyor. Peki, Galatasaray'da kaç yabancı futbolcu var? Galatasaray'da yabancı futbolcular haberimizde...
GALATASARAY'DA KAÇ YABANCI FUTBOLCU VAR?
Galatasaray'da güncel kadrosunda 14 yabancı futbolcu bulunmaktadır:
Fernando Muslera
Davinson Sánchez
Victor Nelsson
Ismail Jakobs
Elias Jelert
Lucas Torreira
Gabriel Sara
Sérgio Oliveira
Alexandru Cicâldau
Hakim Ziyech
Victor Osimhen
Yusuf Demir
Michy Batshuayi
Mauro Icardi