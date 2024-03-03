Galatasaray- Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11'i | Galatasaray- Beşiktaş maçının ilk 11'i belli oldu mu?

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray- Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11 belli oldu mu araştırılıyor. Galatasaray- Beşiktaş ilk 11! Galatasaray- Beşiktaş maçının ilk 11'i belli oldu mu merak ediliyor. Galatasaray- Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Beşiktaş maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL İLK 11'İ

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Onur Bulut, Arthur Masuaku, Omar Colley, Necip Uysal, Al-Musrati, Daniel Amartey, Ernest Muci, Milot Rashica, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy

GALATASARAY: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerim Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi