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Galatasaray- Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11'i | Galatasaray- Beşiktaş maçının ilk 11'i belli oldu mu?

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray- Beşiktaş karşı karşıyaya gelecek. Sporseverler, Galatasaray- Beşiktaş ilk 11 belli oldu mu merak ediliyor. Galatasaray- Beşiktaş maçının ilk 11'i belli oldu mu sorusu gündeme geliyor. Peki, Galatasaray- Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Beşiktaş maçının ilk 11'i belli oldu mu?

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray- Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11 belli oldu mu araştırılıyor. Galatasaray- Beşiktaş ilk 11! Galatasaray- Beşiktaş maçının ilk 11'i belli oldu mu merak ediliyor. Galatasaray- Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Beşiktaş maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY- BEŞİKTAŞ MAÇININ MUHTEMEL İLK 11'İ

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Onur Bulut, Arthur Masuaku, Omar Colley, Necip Uysal, Al-Musrati, Daniel Amartey, Ernest Muci, Milot Rashica, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy

GALATASARAY: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerim Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

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