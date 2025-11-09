Haberler

Galatasaray 11'i! Galatasaray Kocaelispor maç kadrosu ilk 11'ler açıklandı mı?

Güncelleme:
Galatasaray Kocaelispor maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Galatasaray Kocaelispor maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Galatasaray Kocaelisporilk 11'ler açıklanıyor. Galatasaray Kocaelispor muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar...

GALATASARAY KOCAELİSPOR MAÇ KADROSU İLK 11'LER

Galatasaray teknik direktörü, Kocaelispor karşısına sürmeyi planladığı kadroyu büyük ölçüde netleştirdi. Ancak bazı oyuncuların sakatlık durumları, maç öncesi son dakikaya kadar belirsizliğini koruyabilir. İşte Galatasaray Kocaelispor maç kadrosu ilk 11'i:

Galatasaray Muhtemel 11'i:

Kaleci: Uğurcan

Defans: Singo, Davinson, Abdulkerim, Eren Elmalı

Orta saha: Torreira, Lemina, Sane, Barış Alper

Forvet hattı: Icardi, Osimhen

Bu kadro, teknik direktörün hem defansif güvenliği hem de hücum çeşitliliğini dengede tutma planının bir yansıması olarak öne çıkıyor. Özellikle Icardi ve Osimhen'in ileri uçta birlikte oynaması, Galatasaray'ın gol yollarında etkili olmasını sağlayacak.

KOCAELİSPOR MAÇINDA GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

Galatasaray cephesinde, iki önemli oyuncunun sakatlığı dikkat çekiyor. Yunus Akgün kasık fıtığı sebebiyle, İlkay Gündoğan ise sağ arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama nedeniyle Kocaelispor maçında forma giyemeyecek. Bu eksiklikler, teknik direktörün maç planında bazı değişiklikleri zorunlu kılıyor.

