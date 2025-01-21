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Gabriel Sara Dinamo Kiev maçında yok mu, neden yok, sakat mı?

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Süper Lig devi Galatasaray'ın RAMS Başakşehir ile oynadığı Türkiye Kupası maçında sakatlanan Gabriel Sara, ligde 2 maç kaçırdı. Gabriel Sara Dinamo Kiev maçında yok mu, neden yok, sakat mı?

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara'nın bu akşam Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev maçında oynamayacağı ve sakatlığının riske edilmeyeceği öğrenildi. Galatasaray'ın hedefi, 25 yaşındaki futbolcuyu Konyaspor maçına yetiştirmek. Gabriel Sara Dinamo Kiev maçında yok mu, neden yok, sakat mı?

GABRİEL SARA DİNAMO KİEV MAÇINDA YOK MU?

Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev karşılaşması için akıbeti merak edilen futbolcu için son karar verildi. Sara'nın geri dönüşüne ilişkin geçtiğimiz gün bir açıklama yapan Okan Buruk, "Şu anda son idman için Yener hocayla konuşacağız. Şu anda net bir şey yok. Yarın kadroda olup olmayacağıyla ilgili bir toplantı yapacağız. Onun dışında fazla eksiğimiz yok. Durumuna bugünkü antrenman öncesinde bakacağız" demişti.

DINAMO KIEV MAÇINDA YOK

Milliyet'ye yer alan habere göre, Gabriel Sara, Avrupa Ligi'nde ilk 8 için kritik öneme sahip Dinamo Kiev maçında riske edilmeyecek. Sarı-kırmızılıların hedefi 25 yaşındaki futbolcuyu Konyaspor maçına yetiştirmek.

Gabriel Sara Dinamo Kiev maçında yok mu, neden yok, sakat mı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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