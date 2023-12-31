Fulham - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fulham - Arsenal maçı nerede oynanıyor?

31 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Fulham - Arsenal maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Fulham - Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Fulham - Arsenal CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Fulham- Arsenal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fulham- Arsenal maçı ne zaman?

FULHAM - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

31 Aralık 2023 Pazar günü, Fulham ile Arsenal arasında gerçekleşecek olan İngiltere Premier Lig maçı futbolseverleri heyecanlandırıyor. Bu mücadele, Bein Sports 3, Idman TV ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecek. Aynı şekilde, Idman TV, Azerspace 46E numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Bein Sports Tod TV de kendi numaralı kanalları ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

Maç, saat 17:00'de Londra'da bulunan Craven Cottage Stadyumu'nda oynanacak. Futbol tutkunları, bu çekişmeli mücadeleyi takip ederek takımlarını destekleyebilecek ve İngiltere Premier Lig'inin son günlerinde yaşanan önemli bir karşılaşmaya tanıklık edebilecekler.