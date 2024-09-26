Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB UEFA Avrupa Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Fenerbahçe Union SG maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Union SG UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Union SG maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Union SG maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Union SG maçı yayın bilgisi haberimizde...

FENERBAHÇE UNİON SG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Union SG maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Union SG maçını TRT 1 şifresiz izleyebilmeniz için TRT 1 güncel frekans ayarlarını yapmanız gerekiyor. TRT 1 güncel frekans bilgilerini ayarladıktan sonra TRT 1'i şifresiz ve canlı izleyebilirsiniz. Fenerbahçe Union SG maçını TRT 1 internet sitesi üzerinden de canlı izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE UNİON SG MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Union SG maçı bu akşam saat 19.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE UNİON SG İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe Union SG maçı 11'i belli oldu:

Livakovic, Mert Müldür, Becao, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, En-Nesyri

FENERBAHÇE UNİON SG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Union SG maçı, İstanbul'da,Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.