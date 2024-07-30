Fenerbahçe Lugano maçı hangi kanalda? FB Lugano maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Fenerbahçe Lugano maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Lugano Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Fenerbahçe Lugano maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Lugano maçını hangi kanal veriyor? İşte Fenerbahçe Lugano maçı yayın bilgisi haberimizde...

FENERBAHÇE LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Lugano maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Lugano maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN Spor Paketi sahipleri bu akşamki Fenerbahçe Lugano maçını şifresiz izleyebilecekler.

FENERBAHÇE LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Lugano maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

FENERBAHÇE LUGANO İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe Lugano maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine yani 1 saat kala yani 19.00'da açıklanması bekleniyor.

FENERBAHÇE LUGANO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Lugano maçı, İstanbul'da, Ülker FB Şükrü SaraçoğluSpor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.