Fenerbahçe kaçıncı hafta bay geçecek 2024? Fenerbahçe hangi hafta, ne zaman bay geçiyor?

Fenerbahçe kaçıncı hafta bay! Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan biri olan Fenerbahçe'nin bay geçeceği hafta merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin 2024-2025 fikstürüne göre kaçıncı hafta, ne zaman bay geçeceği belli oldu. Peki, FB kaçıncı hafta, ne zaman, hangi haftayı bay geçecek? İşte Fenerbahçe'nin bay hafta haberimizde..

FENERBAHÇE KAÇINCI HAFTA BAY GEÇİYOR?

Fenerbahçe 8. haftayı ve 27. haftayı bay geçecek. Fenerbahçe'nin bay geçeceği haftaların tarihleri ise şöyledir:

Fenerbahçe'nin bay geçeceği 8. hafta maçları 6 Ekim 2024 tarihlerinde, bay geçeceği 27. hafta maçları ise 9 Mart 2025 haftası tarihlerinde oynanacak.

FENERBAHÇE NE ZAMAN BAY GEÇİYOR?

Fenerbahçe 8. ve 27. haftalarda bay geçecek. Fenerbahçe'nin bay geçeceği haftalarda maç programı şu şekildedir:

8. Hafta

27. Hafta