Fenerbahçe'de kaç yabancı futbolcu var? Fenerbahçe'de yabancı futbolcular

Fenerbahçe'nin yabancı futbolcu sayısı! Süper Lig'de yabancı kuralına göre takımlar A Takım kadrolarında 14 yabancı, maç kadrosunda ise 12 yabancı futbolcu bulundurabiliyor. Peki, Fenerbahçe'de kaç yabancı futbolcu var? Fenerbahçe'de yabancı futbolcular haberimizde...

FENERBAHÇE'DE KAÇ YABANCI FUTBOLCU VAR?

Fenerbahçe'nin güncel kadrosunda 12 yabancı futbolcu bulunmaktadır:

Dominik Livakovic

Alexander Djiku

Rodrigo Becão

Jayden Oosterwolde

Bright Osayi-Samuel

Sofyan Amrabat

Fred

Allan Saint-Maximin

Ryan Kent

Dusan Tadic

Youssef En-Nesyri

Edin Dzeko