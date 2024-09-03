Fenerbahçe'de kaç yabancı futbolcu var? Fenerbahçe'de yabancı futbolcular
Fenerbahçe'de kaç tane yabancı futbolcu var? Süper Lig'de yabancı kuralına göre takımlar A Takım kadrolarında 14 yabancı, maç kadrosunda ise 12 yabancı futbolcu bulundurabiliyor. Peki, Fenerbahçe'de kaç yabancı futbolcu var? Fenerbahçe'de yabancı futbolcular 2024...
Fenerbahçe'nin yabancı futbolcu sayısı! Süper Lig'de yabancı kuralına göre takımlar A Takım kadrolarında 14 yabancı, maç kadrosunda ise 12 yabancı futbolcu bulundurabiliyor. Peki, Fenerbahçe'de kaç yabancı futbolcu var? Fenerbahçe'de yabancı futbolcular haberimizde...
FENERBAHÇE'DE KAÇ YABANCI FUTBOLCU VAR?
Fenerbahçe'nin güncel kadrosunda 12 yabancı futbolcu bulunmaktadır:
Dominik Livakovic
Alexander Djiku
Rodrigo Becão
Jayden Oosterwolde
Bright Osayi-Samuel
Sofyan Amrabat
Fred
Allan Saint-Maximin
Ryan Kent
Dusan Tadic
Youssef En-Nesyri
Edin Dzeko