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Fenerbahçe-Bodrumspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe- Bodrumspor maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe-Bodrumspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe- Bodrumspor maçı şifresiz mi?
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Fenerbahçe ve Bodrumspor arasındaki futbol karşılaşmasının ne zaman yapılacağı ve bu maçın şifresiz olup olmadığı merak konusu oluyor. Maçın saat bilgisi ve yayın durumu hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

Fenerbahçe ve Bodrumspor arasında gerçekleşecek olan futbol karşılaşmasının tarihi, saati ve yayın durumu, futbolseverler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Bu heyecan dolu mücadelede Fenerbahçe, bugün kendi sahasında Bodrumspor'u konuk edecek. Taraftarlar, maçın hangi kanalda ve şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceğini öğrenmek için detayları takip ediyor. Peki, Fenerbahçe-Bodrumspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe- Bodrumspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE- BODRUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, bugün Bodrumspor ile kendi sahasında karşılaşacak. Saat 19.00'da start alacak müsabakayı Bein Sports naklen ekranlara getirecek.

FENERBAHÇE- BODRUMSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

CANLI MAÇ İZLE

Canlı maç izle ile bütün maçların heyecanına ekran başından ortak olabilir maç yayıncılarının canlı maç izle bilgileri haberimizin detaylarında yer almaktadır. Bazı platform ve kanallar canlı maç izlemek için üyelik istemektedir. İyi seyirler...

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Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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