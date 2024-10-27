Fenerbahçe-Bodrumspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe- Bodrumspor maçı şifresiz mi?
Fenerbahçe ve Bodrumspor arasındaki futbol karşılaşmasının ne zaman yapılacağı ve bu maçın şifresiz olup olmadığı merak konusu oluyor. Maçın saat bilgisi ve yayın durumu hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.
Fenerbahçe ve Bodrumspor arasında gerçekleşecek olan futbol karşılaşmasının tarihi, saati ve yayın durumu, futbolseverler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Bu heyecan dolu mücadelede Fenerbahçe, bugün kendi sahasında Bodrumspor'u konuk edecek. Taraftarlar, maçın hangi kanalda ve şifresiz olarak izlenip izlenemeyeceğini öğrenmek için detayları takip ediyor. Peki, Fenerbahçe-Bodrumspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe- Bodrumspor maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizde...
FENERBAHÇE- BODRUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe, bugün Bodrumspor ile kendi sahasında karşılaşacak. Saat 19.00'da start alacak müsabakayı Bein Sports naklen ekranlara getirecek.
FENERBAHÇE- BODRUMSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ
Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD
Paket İsmi : DIGITURK T37
Frekansı : 11675
Polarisazyon Değeri : V - Dikey
Kapsama : Batı
SR : 24444
FEC : 3/4
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