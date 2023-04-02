Fenerbahçe-Beşiktaş maçı Cenk Tosun golü İZLE! (VİDEO) Cenk Tosun golü izle!
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ve Beşiktaş, Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor. Cenk Tosun golü araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Cenk Tosun golü İZLE
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk ediyor. Sporseverler tarafından Fenerbahçe ve Beşiktaş maçında Cenk Tosun golü araştırılan konular arasında yer alıyor. Cenk Tosun'un attığı gol merak konusu oldu. İşte, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı Cenk Tosun golü izleme linki!
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı Ülker FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek.
Haftanın önemli maçları arasında yer alan Fenerbahçe ile Beşiktaş maçı Bein Sports 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Arao, Arda, Pedro, Valencia.
Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Amir, Gedson, Salih, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.