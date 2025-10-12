FENERBAHÇE BEKO - KARŞIYAKA CANLI İZLE! Fenerbahçe Beko Karşıyaka Basketbol maçı hangi kanalda?

Basketbolseverlerin merakla beklediği maçlardan biri: Fenerbahçe Beko – Karşıyaka. 12 Ekim 2025 Pazar günü 15.30'da başlayacak bu mücadele, hem lig sıralaması hem de prestij açısından büyük önem taşıyor. Peki Fenerbahçe Beko Karşıyaka maçı canlı hangi kanalda ve nasıl izlenir?

FENERBAHÇE BEKO – KARŞIYAKA CANLI İZLE!

Bu maçın canlı yayın bilgileri şu şekildedir:

Tarih: 12 Ekim 2025 (Pazar)

Saat: 15.30

Yayın Kanalı: beIN SPORTS?5

Maçı izlemek isteyenler, beIN SPORTS 5 kanalını aktif yayın paketlerinde bulundurmalı. Bu kanal üzerinden maç canlı olarak izlenebilecek.

Ayrıca, maç başlamadan önce kanalın yayın akışı, teknik detaylar ve maç bağlantısı yayıncı kuruluşların resmi platformlarında paylaşılabilir.

FENERBAHÇE BEKO KARŞIYAKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Yayın hakları ve kanal bilgileri açısından dikkat edilmesi gerekenler:

BEIN SPORTS 5

Basketbol maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS 5, Türkiye Basketbol Süper Ligi karşılaşmalarını yayınlayan ana kanallardan biri oldu.

2022'den itibaren Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yayınları beIN SPORTS 5'te yoğun şekilde verilmeye başlandı.

Bu maç için de resmî kaynaklarda yayın kanalı olarak beIN SPORTS 5 gösteriliyor.

Diğer Yayın Alternatifleri

Bazı maçlar, kanalın abonelik durumu, bölgesel yayın kısıtlamaları ya da yayıncının stratejisine göre alternatif platformlarda da verilebilir.

Ancak şu an için resmi kaynaklarda maçın beIN SPORTS 5 kanalında yayınlanacağı bilgisi doğrulanmıştır.