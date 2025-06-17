Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı piyasaları nasıl etkiler?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu, özellikle ekonomik belirsizliklerin yaşandığı bu dönemde büyük önem taşıyor. ABD'de enflasyonun yavaşlaması ve ekonomik verilerin seyrine bağlı olarak FED'in politika faizinde değişiklik yapıp yapmayacağı merak ediliyor. 2025 yılının en kritik toplantılarından biri olan bu karar, piyasalar için yön belirleyici olacak. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta belli olacak ve piyasalar ne bekliyor?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı, 18 Haziran 2025 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22:00'de açıklanacak. Karar, 17-18 Haziran tarihleri arasında yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrasında kamuoyuyla paylaşılacak.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

2025 Mayıs ayında açıklanan enflasyon verisinin %2,4 ile beklentilerin altında kalması, piyasada faiz indirimi beklentilerini güçlendirmiş olsa da, Haziran toplantısında FED'in faizleri sabit bırakması öngörülüyor. Politika faizi şu an %4,25–4,50 aralığında bulunuyor.

FED faiz kararı sonrası piyasalarda etkili dalgalanmalar yaşanabilir. Dolar kuru, altın fiyatları ve kripto paralarda ani yön değişimleri görülebilir. Bu nedenle yatırımcılar, sadece faiz oranını değil, karar metnindeki ifadeleri ve Powell'ın yorumlarını da dikkatle izleyecek.