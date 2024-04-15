Fatih Tekke neden kırmızı kart gördü?

Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, taca çıkan top sonrası bulunduğu alanı terk ederek yardımcı hakeme doğru gidip itirazlarda bulundu. Tekke, bu itirazları sonucunda karşılaşmanın 19. dakikasında kırmızı kart gördü. Peki, Fatih Tekke neden kırmızı kart gördü?

FATİH TEKKE NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Zorlu müsabaka 4-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle tamamlandı. Aslan'a galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz (2), Hakim Ziyech ve Mauro Icardi kaydetti.

Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, taca çıkan top sonrası bulunduğu alanı terk ederek yardımcı hakeme doğru gidip itirazlarda bulundu. Tekke, bu itirazları sonucunda karşılaşmanın 19. dakikasında kırmızı kart gördü.