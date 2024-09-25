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Eylül ayı enflasyon beklentisi ne kadar 2024? Merkez Bankası enflasyon tahmini yüzde kaç?

Eylül ayı enflasyon beklentisi ne kadar 2024? Merkez Bankası enflasyon tahmini yüzde kaç?
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Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde kaç olduğunu açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı sektörel enflasyon beklentileri verilerine göre, 2024 yılı Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azaldı. Eylül ayı enflasyon beklentisi ne kadar 2024? Merkez Bankası enflasyon tahmini yüzde kaç? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Eylül ayı enflasyon beklentisi ne kadar 2024?

Eylül ayı enflasyon beklentisi ne kadar 2024 ve Merkez Bankası enflasyon tahmini yüzde kaç merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2024 yılı Eylül ayı için enflasyon beklentilerini duyurdu. Eylül ayı enflasyon beklentisi ne kadar 2024? Merkez Bankası enflasyon tahmini yüzde kaç? Detaylar haberimizdedir…

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR 2024?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı sektörel enflasyon beklentileri verilerine göre, 2024 yılı Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 27,5 seviyesine, reel sektör için 2,7 puan azalarak yüzde 51,1 seviyesine, hanehalkı için 1,5 puan azalarak yüzde 71,6 seviyesine geriledi.

Eylül ayı enflasyon beklentisi ne kadar 2024? Merkez Bankası enflasyon tahmini yüzde kaç?

MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE KAÇ?

TCMB, eylül ayı sektörel enflasyon beklentileri verisini açıkladı. Buna göre 2024 yılı Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 27,5 seviyesine, reel sektör için 2,7 puan azalarak yüzde 51,1 seviyesine, hanehalkı için 1,5 puan azalarak yüzde 71,6 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 29,0 seviyesinde gerçekleşti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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