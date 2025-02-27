Erzurumspor - İstanbulspor maçı CANLI nasıl izlenir? ZTK Erzurumspor İstanbulspor maçı HD, donmadan, şifresiz izleme linki

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda mücadele eden Erzurumspor ve İstanbulspor, gruptan çıkmak için kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Erzurumspor, ilk puanlarını almak isterken, İstanbulspor ise grup aşamasından çıkmayı garantilemek istiyor. Peki, Erzurumspor - İstanbulspor maçı CANLI nasıl izlenir? İşte, ZTK Erzurumspor İstanbulspor maçı HD, donmadan, şifresiz izleme linki

ERZURUMSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Karşılaşma, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve A Para kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

ZTK ERZURUMSPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Erzurumspor FK ile Uğur Okulları İstanbulspor, 27 Şubat 2025 Perşembe günü saat 16:00'da Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında karşı karşıya gelecek.

ERZURUMSPOR İSTANBULSPOR MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Maç Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe

Maç Saati: 16:00

Stadyum: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu

Yayın Kanalı: A Para (Şifresiz Yayın)

Canlı İzleme Linki: A Para Canlı Yayın