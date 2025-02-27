Erzurumspor - İstanbulspor maçı CANLI nasıl izlenir? ZTK Erzurumspor İstanbulspor maçı HD, donmadan, şifresiz izleme linki
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor! Erzurumspor FK ile İstanbulspor, 27 Şubat 2025 Perşembe günü saat 16:00'da karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, Erzurumspor - İstanbulspor maçını canlı izlemek için şifresiz yayın ve HD izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki, Erzurumspor - İstanbulspor maçı CANLI nasıl izlenir?
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda mücadele eden Erzurumspor ve İstanbulspor, gruptan çıkmak için kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Erzurumspor, ilk puanlarını almak isterken, İstanbulspor ise grup aşamasından çıkmayı garantilemek istiyor. Peki, Erzurumspor - İstanbulspor maçı CANLI nasıl izlenir? İşte, ZTK Erzurumspor İstanbulspor maçı HD, donmadan, şifresiz izleme linki
ERZURUMSPOR-İSTANBULSPOR MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?
Karşılaşma, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve A Para kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.
ZTK ERZURUMSPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Erzurumspor FK ile Uğur Okulları İstanbulspor, 27 Şubat 2025 Perşembe günü saat 16:00'da Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında karşı karşıya gelecek.
ERZURUMSPOR İSTANBULSPOR MAÇI YAYIN BİLGİLERİ
Maç Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe
Maç Saati: 16:00
Stadyum: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu
Yayın Kanalı: A Para (Şifresiz Yayın)
Canlı İzleme Linki: A Para Canlı Yayın