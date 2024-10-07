Üye Girişi
Haberler

Ersun Yanal istifa edecek mi?

Ersun Yanal istifa edecek mi?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig hedefiyle başladığı sezonda 8 maçta 12 puan toplayabilen Ersun Yanal'ın Amedspor'u son olarak Esenler Erokspor'dan 4-0 gibi ağır bir mağlubiyet alınca olanlar oldu. Peki, Ersun Yanal istifa edecek mi? Amedspor'da istifa sesleri!

Ersun Yanal istifa edecek mi? Süper Lig hedefiyle başladığı sezonda 8 maçta 12 puan toplayabilen Ersun Yanal'ın Amedspor'u son olarak Esenler Erokspor'dan 4-0 gibi ağır bir mağlubiyet alınca olanlar oldu. Peki, Ersun Yanal istifa edecek mi? Amedspor'da istifa sesleri haberimizde...

ERSUN YANAL İSTİFA EDECEK Mİ?

Süper Lig hedefiyle sezona başlayan Amedspor, 8 maçta 12 puan toplayabilen teknik direktör Ersun Yanal nedeniyle taraftarların tepkisini çekti. Son olarak Esenler Erokspor'a 4-0 mağlup olan takımın performansından memnun olmayan taraftarlar, Yanal'ı istifaya davet etti. Yanal'ın kredisi azaldı ve olası bir puan kaybı sonrası yolların ayrılması bekleniyor.

Ersun Yanal istifa edecek mi?

Amedspor taraftarı, toplanan puanların yanında oynanılan oyundan da memnun değil. Takımın belirli bir taktiğinin olmadığını iddia eden taraftarlar, Esenler Erokspor'a 4-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.

Oynadıkları 8 maçta yalnızca 3 galibiyet alabilen Amedspor'da Ersun Yanal'a tanınan kredi oldukça azaldı. Bir sonraki maçta Gençlerbirliği ile karşılaşacak Amedspor'da olası bir puan kaybı sonrası Ersun Yanal ile yolların ayrılması bekleniyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Soğuk Haber Ersun Yanal Diyarbakır Amedspor Esenler Amed SK Spor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' hakkında açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'İyi Hal İndirimi' ve 'Hadım Yasası' hakkında açıklama

 Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak

Elektrik ve doğalgaz faturalarını düşünen vatandaşa nefes aldıracak haber

 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı

CHP'lilerin sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı
Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti

Türkiye, Ayşenur ve İkbal'e ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pazartesi günü hangi diziler var? 7 Ekim Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Ersun Yanal istifa edecek mi? Türkiye Karadağ hangi kanalda yayınlanacak? Iniesta futbolu bıraktı mı? Iniesta kaç yaşında futbolu bıraktı? 7-8 Ekim bugün ve yarın hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 7-8 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Murat Saydam kimdir? Murat Saydam nereli, ne iş yapıyor? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, İslahiye, Nurdağı 7-8 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 7-8 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 7-8 Ekim Aliağa, Dikili, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KYK yemeğinde domuz eti mi çıktı? KYK Rosto köfte'de domuz eti mi var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.