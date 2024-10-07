Ersun Yanal istifa edecek mi? Süper Lig hedefiyle başladığı sezonda 8 maçta 12 puan toplayabilen Ersun Yanal'ın Amedspor'u son olarak Esenler Erokspor'dan 4-0 gibi ağır bir mağlubiyet alınca olanlar oldu. Peki, Ersun Yanal istifa edecek mi? Amedspor'da istifa sesleri haberimizde...

ERSUN YANAL İSTİFA EDECEK Mİ?

Süper Lig hedefiyle sezona başlayan Amedspor, 8 maçta 12 puan toplayabilen teknik direktör Ersun Yanal nedeniyle taraftarların tepkisini çekti. Son olarak Esenler Erokspor'a 4-0 mağlup olan takımın performansından memnun olmayan taraftarlar, Yanal'ı istifaya davet etti. Yanal'ın kredisi azaldı ve olası bir puan kaybı sonrası yolların ayrılması bekleniyor.

Amedspor taraftarı, toplanan puanların yanında oynanılan oyundan da memnun değil. Takımın belirli bir taktiğinin olmadığını iddia eden taraftarlar, Esenler Erokspor'a 4-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.

Oynadıkları 8 maçta yalnızca 3 galibiyet alabilen Amedspor'da Ersun Yanal'a tanınan kredi oldukça azaldı. Bir sonraki maçta Gençlerbirliği ile karşılaşacak Amedspor'da olası bir puan kaybı sonrası Ersun Yanal ile yolların ayrılması bekleniyor.