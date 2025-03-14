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Erkan Kork kimdir, nereli? Erkan Kork hangi holdingin sahibi?

Erkan Kork kimdir, nereli? Erkan Kork hangi holdingin sahibi?
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Pozitifbank ve Flash TV'nin sahibi olan iş insanı Erkan Kork, hakkında çıkan gözaltı iddialarıyla gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Erkan Kork'un finans ve teknoloji sektöründeki faaliyetlerinin mercek altına alındığı öğrenilirken Erkan Kork'un kim olduğu, nereli olduğu ve hangi şirketlere sahip olduğu, kamuoyunda en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Erkan Kork kimdir, nerelidir ve hangi şirketlerin sahibi? İşte,detaylar...

Pozitifbank ve Flash TV'nin sahibi olarak bilinen iş insanı Erkan Kork, son dönemde hakkında çıkan gözaltı iddialarıyla gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kork'un finans ve teknoloji sektörlerindeki faaliyetlerinin detaylı bir şekilde incelendiği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından, Erkan Kork'un kim olduğu, nereli olduğu ve hangi şirketlerin sahibi olduğu, kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. İş dünyasında yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Kork'un sektördeki rolü ve iş hayatındaki geçmişi araştırılmaya başlandı. Peki, Erkan Kork kimdir, aslen nerelidir ve hangi şirketlerin sahibi? İşte, Erkan Kork'un iş hayatına dair merak edilen tüm detaylar…

ERKAN KORK KİMDİR?

1974 yılında İstanbul'da doğan Erkan Kork, eğitim hayatının büyük bölümünü yurt dışında tamamladı. İlk ve orta öğrenimini Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde, lise eğitimini ise Dubai'de gördü. Daha sonra Paris Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Kork, maliye, proje yönetimi, küresel ekonomi, girişimcilik ve gelir yönetimi gibi alanlarda çeşitli eğitimler aldı.

Erkan Kork kimdir, nereli? Erkan Kork hangi holdingin sahibi?Erkan Kork kimdir

2021 yılında CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CDPSE ve CSX-P sertifikalarını alarak bilgi güvenliği ve dijital dönüşüm alanlarında yetkinlik kazandı. Aynı yıl BMI Business School'dan Dijital Dönüşüm Liderliği Sertifikası'nı aldı. 2022'de işletme yönetimi alanında yüksek lisans yaptı ve 2024'te Conley Üniversitesi'nde işletme yönetimi ekonomisi alanında doktorasını tamamladı.

Erkan Kork kimdir, nereli? Erkan Kork hangi holdingin sahibi?Erkan Kork nereli

Erkan Kork, kariyerinin başlangıcında ailesine ait şirketlerde yöneticilik yaptı. Daha sonra finans ve teknoloji sektörlerine odaklanarak uluslararası arenada faaliyet göstermeye başladı. 2019 yılında PayFix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlendi. 2023'te ise Bank Pozitif Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladı. Aynı zamanda Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak sektörde aktif bir rol üstlendi.

Erkan Kork kimdir, nereli? Erkan Kork hangi holdingin sahibi?Erkan Kork hangi holdingin sahibi

Dubai merkezli WORDFIX TEKNOLOJİ LCC'nin de kurucusu olan Kork, Katar, Dubai ve diğer Orta Doğu ülkelerinde teknoloji ve finans alanında faaliyet gösteriyor. Arapça, İngilizce ve Fransızca dillerine hakim olan Kork, özellikle Orta Doğu'da ekonomi ve finans ilişkileri konusunda uzmanlık kazanmış isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Erkan Kork kimdir, nereli? Erkan Kork hangi holdingin sahibi?Erkan Kork FLASH TV

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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