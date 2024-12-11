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Enpara çöktü mü, neden giriş yapamıyorum? SON DAKİKA!

Enpara çöktü mü, neden giriş yapamıyorum? SON DAKİKA!
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Enpara müşterileri, 10 Aralık Salı günü dijital bankacılık uygulamasına giriş yapmakta sorun yaşadı. Kullanıcılar sosyal medyada, Enpara'ya giriş yapamadıklarını belirterek şikayetlerini dile getiriyor.Peki, Enpara çöktü mü? Enpara giriş yapamıyorum, Enpara'ya giremiyorum diyenler için Enpara giriş sorununa ilişkin son durum...

Enpara çöktü mü? 10 Aralık Salı günü, Enpara kullanıcıları uygulamaya girmekte zorluk yaşadı. Sabah saatlerinden itibaren birçok müşteri, dijital bankacılık uygulamasına erişim sağlayamadığı için şikayetlerde bulundu. eki, Enpara neden girilmiyor, sorun mu var?

ENPARA ÇÖKTÜ MÜ?

10 Aralık Salı günü itibarıyla Enpara uygulamasına girişlerde yaygın sorunlar yaşanmaya başlandı. Dijital bankacılık platformunu kullanan müşteriler, özellikle mobil uygulama aracılığıyla işlemlerini gerçekleştiremeyince bu durum hızla sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Enpara çöktü mü, neden giriş yapamıyorum? SON DAKİKA!Hata ekranı

Enpara'dan henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde sayfamızda yayınlanacaktır.

İşte Enpara hata raporu:

Enpara çöktü mü, neden giriş yapamıyorum? SON DAKİKA!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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