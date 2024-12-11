Enpara çöktü mü, neden giriş yapamıyorum? SON DAKİKA!

Enpara çöktü mü? 10 Aralık Salı günü, Enpara kullanıcıları uygulamaya girmekte zorluk yaşadı. Sabah saatlerinden itibaren birçok müşteri, dijital bankacılık uygulamasına erişim sağlayamadığı için şikayetlerde bulundu. eki, Enpara neden girilmiyor, sorun mu var?

ENPARA ÇÖKTÜ MÜ?

10 Aralık Salı günü itibarıyla Enpara uygulamasına girişlerde yaygın sorunlar yaşanmaya başlandı. Dijital bankacılık platformunu kullanan müşteriler, özellikle mobil uygulama aracılığıyla işlemlerini gerçekleştiremeyince bu durum hızla sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

Hata ekranı

Enpara'dan henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde sayfamızda yayınlanacaktır.

İşte Enpara hata raporu: