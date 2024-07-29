Ebrar Karakurt hangi takımda oynuyor? Ebrar Karakurt şu anki takımı neresi, mevkisi ne?

Ebrar Karakurt hangi takımda? Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un hangi takımda oynadığı ve hangi takımlı olduğu merak ediliyor. Peki, Ebrar Karakurt hangi takımda? Ebrar Karakurt şu andaki takımı neresi, mevkisi ne araştırılıyor. İşte Ebrar Karakurt hakkında bilgiler...

EBRAR KARAKURT HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Ebrar Karakurt, Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Rusya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Lokomotiv Kaliningrad'da pasör çaprazı ve smaçör olarak oynayan Türk profesyonel voleybolcudur. VakıfBank altyapısından yetişen voleybolcu daha öncesinde; Balıkesir DSİ, Bursa Bahçeşehir Anadolu Lisesi, Bursa Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank A takımı, Türk Hava Yolları ve Igor Gorgonzola Novara kulüplerinde forma giydi.

EBRAR KARAKURT'UN OYNADIĞI TAKIMLAR

Balıkesir DSİ

VakıfBank U18 (2012-2016)

Bursa Bahçeşehir Anadolu Lisesi (2013-15)

Bursa Büyükşehir Belediyespor (2014-15)

VakıfBank (2016-20)

Türk Hava Yolları (2020-21)

Igor Gorgonzola Novara (2021-23)

Lokomotiv Kaliningrad (2023-günümüz)

EBRAR KARAKURT'UN BİREYSEL BAŞARILARI