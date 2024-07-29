Ebrar Karakurt hangi takımda oynuyor? Ebrar Karakurt şu anki takımı neresi, mevkisi ne?
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un hangi takımda oynadığı ve hangi takımlı olduğu merak ediliyor. Peki, Ebrar Karakurt hangi takımda? Ebrar Karakurt şu andaki takımı neresi, mevkisi ne araştırılıyor. İşte Ebrar Karakurt hakkında bilgiler...
Ebrar Karakurt hangi takımda? Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un hangi takımda oynadığı ve hangi takımlı olduğu merak ediliyor. Peki, Ebrar Karakurt hangi takımda? Ebrar Karakurt şu andaki takımı neresi, mevkisi ne araştırılıyor. İşte Ebrar Karakurt hakkında bilgiler...
EBRAR KARAKURT HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?
Ebrar Karakurt, Türkiye kadın millî voleybol takımı ve Rusya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Lokomotiv Kaliningrad'da pasör çaprazı ve smaçör olarak oynayan Türk profesyonel voleybolcudur. VakıfBank altyapısından yetişen voleybolcu daha öncesinde; Balıkesir DSİ, Bursa Bahçeşehir Anadolu Lisesi, Bursa Büyükşehir Belediyespor, VakıfBank A takımı, Türk Hava Yolları ve Igor Gorgonzola Novara kulüplerinde forma giydi.
EBRAR KARAKURT'UN OYNADIĞI TAKIMLAR
- Balıkesir DSİ
- VakıfBank U18 (2012-2016)
- Bursa Bahçeşehir Anadolu Lisesi (2013-15)
- Bursa Büyükşehir Belediyespor (2014-15)
- VakıfBank (2016-20)
- Türk Hava Yolları (2020-21)
- Igor Gorgonzola Novara (2021-23)
- Lokomotiv Kaliningrad (2023-günümüz)
EBRAR KARAKURT'UN BİREYSEL BAŞARILARI
- 2017 Yıldız Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası - En iyi smaçör
- 2019 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi - En iyi pasör çaprazı
- 2022 İtalya Kadınlar Voleybol Ligi - Normal sezonda en çok MVP seçilen oyuncu
- 2023 İtalya Kadınlar Voleybol Ligi - En iyi pasör çaprazı
- 2023 İtalya Kadınlar Voleybol Ligi - En skorer oyuncu
- 2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - En iyi smaçör
- 2023-24 Rusya Ligi - En değerli oyuncu (normal sezon)