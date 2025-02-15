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Dzeko'nun eli neden bandajlı, Dzeko'nun eline ne oldu?

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Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi. Dzeko'nun eli neden bandajlı, Dzeko'nun eline ne oldu?

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'nun elinde kırık olduğu belirlendi. Ancak Bosna Hersekli forvet, sahalardan uzak kalmayacak ve özel bir sargıyla oynamaya devam edecek. Dzeko'nun eli neden bandajlı, Dzeko'nun eline ne oldu?

DZEKO'NUN ELİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

42. dakikada golünü attıktan sonra 75'te yerini Anderson Talisca'ya bırakan Edin Dzeko'nun elinde kırık olduğu ortaya çıktı.

Ancak Dzeko, sahalardan uzak kalmayacak ve özel bir sargıyla oynamaya devam edecek. Fenerbahçe'de daha önce Mert Hakan Yandaş da elindeki kırığa rağmen özel sargıyla mücadele etmişti. Dzeko, bu sezon Süper Lig'de 12, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 gol attı ve Avrupa Ligi'nde de 3 gol kaydetti. 38 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19. golünü attı.

DZEKO'NUN ELİ NEDEN BANDAJLI?

Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'nun elinde kırık olduğu belirlendi. Ancak Bosna Hersekli forvet, sahalardan uzak kalmayacak ve özel bir sargıyla oynamaya devam edecek.

Dzeko'nun eli neden bandajlı, Dzeko'nun eline ne oldu?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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