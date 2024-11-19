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Dünyaca ünlü otomotiv firması Jaguar'ın araçlarında artık yeni logo olacak

Dünyaca ünlü otomotiv firması Jaguar'ın araçlarında artık yeni logo olacak
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Haberler
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Son yıllarda otomobil sektöründe ardı ardına gelen logo değişikliklerine bir yenisi daha eklendi. Lüks otomobil üreticisi Jaguar yaptığı açıklamayla hem logosunu hem de marka konumlamasını değiştirdiğini açıkladı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre markanın 2026 itibariyle piyasaya süreceği araçlar da bu değişim sürecinin bir ürünü olarak yeni bir çehreye sahip olacak.

Dünyaca ünlü otomotiv firması Jaguar'ın araçlarında artık yeni logo olacak

Jaguar yeni logosunda markayla özdeşlesen jaguar figürünü muhafaza ederken, jaguarı 16 çubuklu bir ızgarayla görselleştirdi. Küçük harflerin kullanıldığı yeni logoda yeni bir yazı fontu da kullanıldı. Markanın yeni monogramı ise j ve r harflerinin birleşiminden oluşuyor.

Dünyaca ünlü otomotiv firması Jaguar'ın araçlarında artık yeni logo olacak

Markadaki kapsamlı değişim süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Jaguar CEO'su Adrian Mardell yeni Jaguar'ın sürücülerle duygusal bir bağ kurmayı hedeflediğini belirtti.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Otomobil
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