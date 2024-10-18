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Drogba hangi takımı satın alacak?

Drogba hangi takımı satın alacak?
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Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Türkiye'den bir takım satın almaya hazırlanıyor. Türkiye'yi çok seven Drogba'nın bu karara dünyada gündem oldu? Peki, Drogba hangi takımı satın alacak?

Galatasaray'ın unutulmazları arasında yer alan Didier Drogba, sürpriz bir yatırıma hazırlanıyor. Efsane golcü Türkiye'de takım satın almaya karar verdi. Drogba hangi takımı satın alacak?

DROGBA HANGİ TAKIMI SATIN ALACAK?

Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Türkiye'den bir takım satın almaya hazırlanıyor. Türkiye'yi çok seven Drogba'nın bu karara dünyada gündem oldu. Efsane isim, Sarı- Kırmızılı forma altında unutulmaz gollere imza atmıştı.

Fildişili futbol adamına, Türkiye'de duyulan sevginin bu kararda etkili olduğunun altı çizildi. Ancak hangi takım olduğu henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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