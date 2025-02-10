CANLI DÖVİZ FİYATLARI! 10 Şubat Dolar, Euro bugün ne kadar?

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. ABD'nin ekonomik politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve küresel ticaret dengeleri, döviz kurlarındaki hareketliliği belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Dolar ve eurodaki anlık değişimleri yakından takip eden yatırımcılar, piyasadaki son durumu öğrenmek istiyor. Peki, 10 Şubat 2025 tarihinde dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? İşte, detaylar…

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dolar/TL, saat 09:55 itibariyla yüzde 0,19 artışla 36,0371'den işlem görüyor.

Dolar bugün ne kadar

EURO BUGÜN KAÇ TL?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,61 artışla 37,1813'ten işlem görüyor.

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STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,09 artarak 44,7165'ten satılıyor.

Sterlin ne kadar