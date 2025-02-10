Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti

Futbolda deprem yaratan maçın ardından ilk istifa
Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayını belirleyecek ön seçime katılmama kararı aldı

Mansur Yavaş gemileri yaktı
Trump skandal açıklamalara devam ediyor: Gazze'yi büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün

Skandal Gazze çıkışını bir adım öteye taşıdı
AKOM saat verdi: İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek

AKOM saat verdi! İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek

CANLI DÖVİZ FİYATLARI! 10 Şubat Dolar, Euro bugün ne kadar?

CANLI DÖVİZ FİYATLARI! 10 Şubat Dolar, Euro bugün ne kadar?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında Dolar/TL ve Euro/TL kurlarındaki değişimler dikkat çekiyor. Peki, 10 Şubat 2025 itibarıyla dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? İşte döviz piyasasında güncel durum…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. ABD'nin ekonomik politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve küresel ticaret dengeleri, döviz kurlarındaki hareketliliği belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Dolar ve eurodaki anlık değişimleri yakından takip eden yatırımcılar, piyasadaki son durumu öğrenmek istiyor. Peki, 10 Şubat 2025 tarihinde dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? İşte, detaylar…

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dolar/TL, saat 09:55 itibariyla yüzde 0,19 artışla 36,0371'den işlem görüyor.

DÖVİZ KURU ANLIK:10 Şubat Dolar-Euro kuru bugün ne kadar?Dolar bugün ne kadar

EURO BUGÜN KAÇ TL?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,61 artışla 37,1813'ten işlem görüyor.

DÖVİZ KURU ANLIK:10 Şubat Dolar-Euro kuru bugün ne kadar?Euro kaç TL

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,09 artarak 44,7165'ten satılıyor.

DÖVİZ KURU ANLIK:10 Şubat Dolar-Euro kuru bugün ne kadar?Sterlin ne kadar

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Gündeme damga vuran maça Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
img

Polislerin sabrı sınandı! Sürücünün yöntemi "yok artık" dedirtti
img

Mansur Yavaş gemileri yaktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı

Kocasının yasak aşkını anbean kaydetti, başına gelmeyen kalmadı
Gündeme damga vuran maçın VAR hakemi kendi ülkesini de karıştırdı

Gündeme damga vuran maçın VAR hakemi kendi ülkesini de karıştırdı
İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

İnci Taneleri oyuncusundan skandal itiraf: O anlar yayından kaldırıldı
Genel kurulda büyük kavga! Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü

Başkanın maaşı 120 bin TL'den 60 bin TL'ye düşürüldü
Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır için bomba iddia

Olaylı maçın hakemi Oğuzhan Çakır hakkında bomba iddia
Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi

O Ses Türkiye'de kıskançlık krizi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.