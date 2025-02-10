CANLI DÖVİZ FİYATLARI! 10 Şubat Dolar, Euro bugün ne kadar?
Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrasında Dolar/TL ve Euro/TL kurlarındaki değişimler dikkat çekiyor. Peki, 10 Şubat 2025 itibarıyla dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? İşte döviz piyasasında güncel durum…
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. ABD'nin ekonomik politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve küresel ticaret dengeleri, döviz kurlarındaki hareketliliği belirleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Dolar ve eurodaki anlık değişimleri yakından takip eden yatırımcılar, piyasadaki son durumu öğrenmek istiyor. Peki, 10 Şubat 2025 tarihinde dolar kaç TL oldu? Euro ne kadar? İşte, detaylar…
DOLAR KAÇ TL OLDU?
Dolar/TL, saat 09:55 itibariyla yüzde 0,19 artışla 36,0371'den işlem görüyor.
EURO BUGÜN KAÇ TL?
Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,61 artışla 37,1813'ten işlem görüyor.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin/TL ise yüzde 0,09 artarak 44,7165'ten satılıyor.