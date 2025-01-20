Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (20 Ocak) Dolar ne kadar oldu?

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DOLAR NE KADAR?

Dolar güncel alış fiyatı 35,5853 TL olurken doların satış fiyatı ise 35,5910 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Bugün 20 Ocak 2025 güncel Euro alış fiyatı 36,7177 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,7293 TL olmuştur.

STERLİN NE KADAR?

Bugün 20 Ocak 2025 güncel Sterlin alış fiyatı 43,1758 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 43,3922 TL olmuştur.