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Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (20 Ocak) Dolar ne kadar oldu?

Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (20 Ocak) Dolar ne kadar oldu?
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Dolar yükselecek mi ve dolar ne kadar olacak soruları gündeme gelirken, dolar kaç TL olduğu merak ediliyor. 20 Ocak dolar kaç TL ve güncel döviz kuru araştırılıyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 20 Ocak dolar kaç TL? gündeme geliyor. Peki, Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 20 Ocak dolar kaç TL?

Güncel döviz kuru ve bugün dolar dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. 20 Ocak dolar kaç ve dolar yükselecek mi sorusu gündemden düşmüyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 20 Ocak dolar kaç TL? soruları merak ediliyor. Dolar kaç TL oldu, 1 Dolar kaç lira? Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 20 Ocak dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR NE KADAR?

Dolar güncel alış fiyatı 35,5853 TL olurken doların satış fiyatı ise 35,5910 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Bugün 20 Ocak 2025 güncel Euro alış fiyatı 36,7177 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 36,7293 TL olmuştur.

Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (20 Ocak) Dolar ne kadar oldu?

STERLİN NE KADAR?

Bugün 20 Ocak 2025 güncel Sterlin alış fiyatı 43,1758 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 43,3922 TL olmuştur.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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