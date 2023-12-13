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Devalüasyon nedir, olunca ne oluyor? Bir devlet neden devalüasyon yapar? Devalüasyon olursa borsa düşer mi?

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Devalüasyon, bir ülkenin ulusal para biriminin değerinin düşürülmesi anlamına gelir. Bu durum genellikle, ülkenin para biriminin diğer ulusların para birimleri karşısında değer kaybetmesiyle ortaya çıkar. Devalüasyon genellikle bir merkez bankası veya hükümet tarafından bilinçli bir kararla gerçekleştirilir. Peki, Devalüasyon nedir, olunca ne oluyor? Bir devlet neden devalüasyon yapar? Devalüasyon olursa borsa düşer mi? İşte detaylar…

Devalüasyon ya da değer düşürümü, sabit kur sistemlerinde ödemeler dengesi açık veren ülkenin ulusal parasının dış satın alma gücünün, hükûmetçe alınan bir kararla düşürülmesidir. Başka bir deyişle devalüasyon, bir devletin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesidir. Peki, Devalüasyon nedir, olunca ne oluyor? Bir devlet neden devalüasyon yapar? Devalüasyon olursa borsa düşer mi? İşte detaylar…

DEVALÜASYON NEDİR, OLUNCA NE OLUYOR?

Bir ülkenin döviz arzı, talebinden düşük olduğunda veya talep arttığında, yerel para biriminin değeri düşebilir. Yüksek enflasyon, yüksek işsizlik veya ekonomik dengesizlikler gibi faktörler, bir ülkenin para biriminin değer kaybetmesine neden olabilir.

Bir ülkenin dış ticaretinde sürekli bir açık (ithalatın ihracattan fazla olması) durumu, yerel para biriminin değer kaybetmesine yol açabilir. Bir ülkenin yüksek dış borçları varsa, bu durum para birimini zayıflatabilir ve devalüasyona neden olabilir.

Devalüasyonun sonuçları arasında ihracatın artması, ithalatın pahalı hale gelmesi, dış ticaret dengesinin iyileşmesi, ancak aynı zamanda enflasyon riskinin artması gibi etkiler bulunabilir. Her ülkenin ekonomik durumu farklı olduğu için devalüasyonun etkileri de ülkeden ülkeye değişebilir.

Devalüasyon nedir, olunca ne oluyor? Bir devlet neden devalüasyon yapar? Devalüasyon olursa borsa düşer mi?

BİR DEVLET NEDEN DEVALÜASYON YAPAR?

Bir devlet, para biriminin değerini bilinçli olarak düşürme kararı olan devalüasyonu genellikle çeşitli nedenlerle yapabilir. Devalüasyon, ülkenin ihracatını teşvik etmek amacıyla kullanılabilir. Yerel para biriminin değerinin düşmesi, ülkenin ihracat ürünlerini diğer ülkelerde daha rekabetçi hale getirir, çünkü bu ürünler daha ucuz hale gelir.

Bir ülkede sürekli bir ticaret açığı varsa (ithalatın ihracattan fazla olması), devalüasyon, ithalatı zorlaştırarak dış ticaret dengesini düzeltmeye yönelik bir politika olabilir. Eğer bir ülkenin yabancı borçları varsa ve bu borçlar yüksekse, devalüasyon bu borçları daha ulaşılabilir hale getirebilir. Ancak, bu durum aynı zamanda enflasyonu artırabilir.

Devalüasyon nedir, olunca ne oluyor? Bir devlet neden devalüasyon yapar? Devalüasyon olursa borsa düşer mi?

DEVALÜASYON OLURSA BORSA DÜŞER Mİ?

Devalüasyonun borsa üzerindeki etkisi karmaşıktır ve birçok faktöre bağlıdır. Devalüasyon, genellikle ekonomik belirsizlik yarattığı için borsada düşüşe neden olabilir. Ancak, devalüasyonun etkileri bir ülkeden diğerine farklılık gösterebilir ve diğer faktörler, örneğin faiz oranları, enflasyon, ekonomik büyüme gibi unsurlar da borsa performansını etkileyebilir.

Özetle, devalüasyonun borsa üzerindeki etkisi, bir dizi karmaşık faktöre bağlı olarak değişebilir ve genel bir kuralı olmamakla birlikte, genellikle borsa üzerinde olumsuz bir etki yaratma eğilimindedir.

Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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