ÇİTLEKÇİ TOGG ÇEKİLİŞİ || Çitlekçi Togg çekilişi sonuçları açıklandı mı? Togg çekilişi canlı yayın

ÇİTLEKÇİ TOGG ÇEKİLİŞİ || Çitlekçi Togg çekilişi sonuçları açıklandı mı? Togg çekilişi canlı yayın
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Çitlekçi Togg çekilişi, 13 Haziran 2025 tarihinde Ankara'da büyük bir organizasyonla gerçekleştirilecek. Çitlekçi'nin 30. yılına özel düzenlenen bu dev kampanyada, binlerce katılımcı Çitlekçi Togg çekilişi ile Togg marka otomobil kazanma şansı yakalıyor. Peki, Çitlekçi Togg çekilişi ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak?

Kampanya süresince Türkiye genelindeki mağazalar ve citlekci.com.tr üzerinden alışveriş yapan müşterilere Çitlekçi Togg çekilişi kapsamında her 500 TL'lik harcama için bir çekiliş hakkı verildi. Bu haklar doğrultusunda noter huzurunda yapılacak çekiliş, şeffaflığı ve güvenilirliğiyle dikkat çekiyor. Peki, Çitlekçi Togg çekilişi sonuçları açıklandı mı? Togg çekilişi canlı yayın izle!

ÇİTLEKÇİ TOGG ÇEKİLİŞİ

Toplamda 30 talihli, farklı donanım paketlerine sahip TOGG araçlarının sahibi olmaya hak kazanacak. Bu kapsamda:

13 kişi TOGG V1 LR RWD 22 kW Techno-Comfort Pack PR (Uzun Menzil),

2 kişi TOGG V1 LR RWD 22 kW Techno-Comfort Pack (Uzun Menzil),

15 kişi ise TOGG V1 SR RWD 22 kW Techno-Comfort ADAS Pack PR (Kısa Menzil) araç kazanacak.

ÇİTLEKÇİ TOGG ÇEKİLİŞİ || Çitlekçi Togg çekilişi sonuçları açıklandı mı? Togg çekilişi canlı yayın

ÇİTLEKÇİ ÇEKİLİŞ SONUCU NE ZAMAN?

Çitlekçi Togg çekilişi, 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 14.00'te Ankara'daki Çitlekçi Kule Şubesi otopark alanında noter huzurunda gerçekleştirilecek. Bu büyük etkinlik, Çitlekçi'nin 30. yılına özel olarak düzenlenen kampanyanın en heyecanlı anı olacak. Katılımcılar, çekilişin canlı yayınını izlemek için sabırsızlanıyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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