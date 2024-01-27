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CHP aday tanıtım toplantısı İZLE! CHP aday tanıtım toplantısı başladı mı, nereden izlenir?

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CHP, aday lansman tanıtım toplantısı düzenliyor. Aday tanıtım toplantısına dair CHP aday tanıtım toplantısı saat kaçta? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, CHP aday tanıtım toplantısı İZLE! CHP aday tanıtım toplantısı başladı mı, nereden izlenir?

CHP aday tanıtım toplantısı saat kaçta? Sorusu, CHP aday tanıtım toplantısı nedeniyle merak ediliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Eskişehir'de belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katılacak. Bu nedenle Eskişehir'de belediye başkan adayları tanıtım toplantısına dair detaylar gündemde yer alıyor. Peki, CHP aday tanıtım toplantısı İZLE! CHP aday tanıtım toplantısı başladı mı, nereden izlenir?

CHP ADAY TANITIM TOPLANTISI İZLE

Özgür Özel'in liderliğindeki parti, yarın Eskişehir'de düzenlenecek olan belediye başkan adayları tanıtım toplantısı için hazırlıklarını tamamladı. Saat 13.00'te Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleşecek etkinlikte, partinin yerel seçimlerdeki adayları tanıtılacak. Toplantı, bölgedeki seçmenlere yönelik önemli bir bilgilendirme ve tanıtım platformu olacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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