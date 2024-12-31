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China Suarez kimdir? Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez kaç yaşında, mesleği ne?

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Wanda Nara ile boşanma aşamasında olan ünlü futbolcu Icardi'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İkilinin birlikte olduğunu sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar ele verdi.

Wanda Nara ile boşanma sürecinde olan ünlü futbolcu Mauro Icardi'nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia ediliyor. Bu iddiaları güçlendiren detay ise sosyal medya paylaşımları. İddialara göre, 31 yaşındaki futbolcu, oyuncu China Suarez ile birlikte. Suarez'in yaptığı bir paylaşımdaki duvar detayı, Icardi'nin daha önce paylaştığı fotoğraftaki duvarla aynı.

"YENİ AŞKINI BULDU" İDDİASI GÜNDEMDE

Yeni aşkıyla dolu dizgin aşk yaşayan Wanda Nara gündemde kalmayı başarırken şimdi de ünlü futbolcu aşk iddiasıyla gündeme geldi.

China Suarez kimdir? Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez kaç yaşında, mesleği ne?

PAYLAŞIMLAR ELE VERDİ

31 yaşındaki futbolcunun oyuncu China Suarez ile birlikte olduğu iddia edildi. Güzel ismin yaptığı paylaşımdaki duvarın Icardi'nin paylaştığı fotoğraftaki duvarla aynı olduğu görüldü.

AYNI SİMİTLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Icardi, daha önce 'Nasılsınız?' diyerek takipçileriyle aynı yerden fotoğraf paylaşmıştı. Aynı zamanda Suarez Icardi'nin kızının kullandığı simitle de fotoğraf paylaştı.

China Suarez kimdir? Mauro Icardi yeni sevgilisi China Suarez kaç yaşında, mesleği ne?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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