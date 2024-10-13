Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Champions Tactics nedir, ne zaman çıkacak? İlk kripto video oyunu Champions Tactics nasıl oynanır?

Champions Tactics nedir, ne zaman çıkacak? İlk kripto video oyunu Champions Tactics nasıl oynanır?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Assassin's Creed geliştiricisi Ubisoft, ilk kripto video oyunu Champions Tactics'i piyasaya sürdü. İlgiyle karşılanan oyunla ilgili araştırmalar hız kazanırken oyunun çıkış tarihi de merak ediliyor. Peki, Champions Tactics nedir, ne zaman çıkacak? İlk kripto video oyunu Champions Tactics nasıl oynanır? Merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

Assassin's Creed ile dünya çapında adını duyuran Ubisoft, ilk kripto video oyunu olarak tarihe geçen Champions Tactics'i piyasaya duyurdu. Oyun, oyuncuların diğer kullanıcılarla savaşırken toplayıp birleştirebilecekleri dijital koleksiyon öğeleri veya NFT'ler içeriyor. Kripto oyunlarına ilgi duyan takipçiler Champions Tactics nedir, ne zaman çıkacak? İlk kripto video oyunu Champions Tactics nasıl oynanır? sorularının yanıtlarını merak ediyor. Detaylar haberimizde...

Champions Tactics nedir, ne zaman çıkacak?

Assassin's Creed serisinin arkasındaki şirket olan Fransız oyun devi Ubisoft, oyuncuların takas edebileceği, blockchain tabanlı oyun içi varlıklara sahip olacak ilk oyununu piyasaya sürüyor. "Champions Tactics" adlı yeni web3 Ubisoft oyunu, oyuncuların Dungeon & Dragons tarzı karakterlerden oluşan takımlar toplayıp bir araya getirip diğer kullanıcılarla savaşabilecekleri bir rol yapma oyunudur.

Ubisoft, oyunun 23 Ekim'den itibaren PC'de satışa sunulacağını belirtti. Taktiksel PC rol yapma oyunu, Oasys Home Verse oyun ağında yayınlanacak.

Champions Tactics nasıl oynanır?

Oyun, oyuncuların karanlık bir fantezi ortamında diğer oyunculara karşı savaşlara girmek için "Şampiyonlar"dan oluşan takımlar kurması ile başlıyor. Bu takımlar benzersiz yeteneklere sahip dijital koleksiyon öğeleridir. Oyun 75 bin Şampiyon karakterine sahiptir ve oyuncuların farklı özelliklere sahip yeni Şampiyonlar yaratmak için mevcut Şampiyonları birleştirebildiği The Forge adlı bir zanaat sistemi de içerir.

Ayrıca Oasys oyun, ekosistemin bir parçası olan Layer-2 ağı HOME Verse'i kullanacak. Yapımcılar Champions Tactics'in bir GameFi oyunu olmadığını vurgularken; oyuncuları içine çeken, onlara varlıklarına sahip olma ve oyunun geleceğini şekillendirme özgürlüğü veren, saf ve sürükleyici bir akışa sahip yapıyı da belirtti.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Oyun

Kripto Para Ubisoft Oyun

Hizbullah'ın İsrail'deki dronlu saldırısında Genel Kurmay başkanının öldüğü iddia edildi

'Saldırıda genelkurmay başkanı öldü' iddiası

 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti

AK Parti Burger Kıng açılışına katılan isimler için harekete geçti

 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu

3. maddeyle ilgili sözleri tepki çekmişti bu kez farklı konuştu
Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesi konuştu: Bana değil doktorlara sorun

Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesi konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursaspor Kahramanmaraş Spor CANLI İZLE şifresiz ASPOR! TFF 3. Lig Bursaspor K.Maraş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir? TRT Spor yayın akışı 13 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Deha full HD bölüm izle! Deha 4. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? Orionid meteor yağmuru ne zaman, hangi tarihte 2024? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Az önce deprem mi oldu? 13 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor? Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Akın elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.