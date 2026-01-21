Haberler

Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler "Yok artık" diyor

Nereden nereye! Çeyrek altının fiyatını görenler 'Yok artık' diyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD–AB gerilimi ve artan jeopolitik risklerle güvenli liman talebi yükselirken, ons altın 4.845 dolar, gram altın 6.735 TL, çeyrek altın ise 11.200 TL seviyesine çıkarak yeni rekorlar kırdı.

  • Gram altın 21 Ocak 2026 itibarıyla 6.735 TL ile yeni zirvesine ulaştı.
  • Çeyrek altın 11 bin 200 TL seviyesine dayandı.
  • Ons altın günün ilk işlemlerinde 4.845 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Küresel piyasalarda artan jeopolitik riskler, tüm varlık sınıflarında sert dalgalanmalara yol açtı. Hisse senetlerinden para birimlerine, kripto paralardan emtialara kadar geniş bir yelpazede oynaklık yükselirken, yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi.

AB-ABD GERİLİMİ PİYASALARI SARSTI

ABD'nin Grönland'ı satın alma ısrarı ve bu süreçte Almanya ile Birleşik Krallık'ın da aralarında bulunduğu 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi getirmesi, Avrupa cephesinde sert tepkilere neden oldu. Acil toplantı yapan 27 üyeli Avrupa Birliği, ABD'ye karşı misilleme niteliğinde ekonomik tedbirleri masaya yatırdı. Davos Zirvesi'nde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, ABD'nin gümrük tehditlerine karşı AB'nin çıkarlarını koruyacaklarını ve hukukun üstünlüğünden taviz vermeyeceklerini vurguladı.

GÖZLER TRUMP'TA, RİSK İŞTAHI DÜŞTÜ

Piyasalarda gözler, Davos'ta konuşma yapması beklenen ABD Başkanı Donald Trump'a çevrildi. Bu belirsizlik ortamı, risk iştahını düşürürken yatırımcıların güvenli liman talebini artırdı.

ALTINDA TARİHİ ZİRVE

Artan küresel gerilimlerin etkisiyle altın fiyatları rekor tazeledi. Ons altın, günün ilk işlemlerinde 4.845 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın ise 21 Ocak 2026 itibarıyla 6.735 TL ile yeni zirvesine ulaştı. Yılın ilk üç haftasında altın fiyatlarındaki yükseliş yüzde 12'ye yaklaştı.

ÇEYREK ALTIN 11 BİN 200 LİRA

Kapalıçarşı'da sabah saatlerinde fiziki gram altın 6.860 TL'den, çeyrek altın ise 11.190 TL'den satıldı. Bir dönem düğünlerin vazgeçilmezi olan çeyrek altın, 11 bin 200 TL seviyesine dayanarak dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Altın
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek

Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Hain saldırı sonrası şanlı Türk bayrağının tekrar göndere çekildiği anlar

Alçak saldırı sonrası milyonlar bu görüntüyü paylaşıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Öldürülen restoran sahibi intikam kurbanı olmuş: Yapmam gerekiyordu, yaptım

Ünlü kebapçıyı öldürdü, ifadesinde ağzından tek cümle döküldü
Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fenerbahçe taraftarını kara kara düşündüren gelişme
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler
Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

Bayrağımıza yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi