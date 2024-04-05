Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 Nisan Gram altın kaç lira? Bugün altın fiyatları yükseldi mi?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 5 Nisan güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 5 Nisan Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Dün günü 2 bin 350 liradan tamamlayan gram altın 2 bin 340 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Saat 09.50 itibarıyla çeyrek altın 4 bin 120 liradan

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 15 bin 920 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,6 azalışla 2 bin 280 dolar seviyesinde bulunuyor.