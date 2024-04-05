Üye Girişi
Haberler

Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 Nisan Gram altın kaç lira? Bugün altın fiyatları yükseldi mi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardında tam altının fiyatı bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. 5 Nisan güncel altın fiyatları araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Tam Altın Fiyatı Bugün Ne kadar? 5 Nisan Cumhuriyet, Gram ve Yarım Altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Dün günü 2 bin 350 liradan tamamlayan gram altın 2 bin 340 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Saat 09.50 itibarıyla çeyrek altın 4 bin 120 liradan

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 15 bin 920 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,6 azalışla 2 bin 280 dolar seviyesinde bulunuyor.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Gündem Gündem Finans Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Kara Ağaç Destanı neden yok, Kara Ağaç Destanı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 5-6 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 6 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 6 Nisan Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç TL? 5 Nisan CANLI DÖVİZ KURU! Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 5 Nisan Gram altın kaç lira? Bugün altın fiyatları yükseldi mi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kadir Gecesi'nde kandil simidi olur mu? Kadir Gecesi'nde kandil simidi yapılıyor mu, satılıyor mu? ARA TATİL BAŞLADI MI? Okullar ne zaman kapanacak, açılacak? Ara tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? Kargolar Pazartesi günü açık mı? Kargolar Pazartesi günü dağıtım yapacak mı, açık olacak mı? Osmangazi köprüsü bayramda ücretsiz mi? Bayramda hangi köprüler ücretsiz? Osmangazi köprüsü bayramda paralı mı, bedava mı oldu? Ramazan Bayramında hangi yollar ücretsiz? Ramazan Bayramında otoyollar, köprüler ücretsiz mi, bedava mı? Samsunspor - Çağdaş Bodrum maçı hangi kanalda, saat kaçta? Samsunspor - Çağdaş Bodrum maçı CANLI İZLE! Beyoğlu'nda yangın mı çıktı? Yangın neden çıktı, kontrol altına alındı mı? Tarkan'ın kuzeni kimdir, neden müebbetle yargılandı? Pazartesi vergi dairesi açık mı? Pazartesi vergi dairesi çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title