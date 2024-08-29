CEM ZEYTİN HALKA ARZ Cem Zeytin kaç lot verir? Cem Zeytin hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu? Cem Zeytin hangi bankalarda var?

Cem Zeytin halka arz sürecine giriyor! Cem Zeytin'in halka arzında kaç lot verileceği ve hisse fiyatının ne kadar olacağı, yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Cem Zeytin'in katılım endeksine uygunluğu da gündemdeki diğer önemli detaylar arasında bulunuyor. Yatırımcılar, bu bilgilerle ilgili resmi açıklamaları ve detayları bekliyor. Peki,Cem Zeytin kaç lot verir? Cem Zeytin hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu? Detaylar haberimizde...

CEM ZEYTİN HALKA ARZ OLDU MU?

Cem Zeytin 29 Ağustos ile 2-3 Eylül tarihleri arasında saat 09.00 ile 17.00'de talep toplayacak.

CEM ZEYTİN HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Firma, 100 milyon lot dağıtacak, olası lot dağıtımı şu şekilde;

- 300 Bin katılım 200 Lot (3060 TL).

- 700 Bin katılım86 Lot (1315 TL).

- 1.1 Milyon katılım55 Lot (841 TL).

- 1.5 Milyon katılım40 Lot (612 TL).

- 1.9 Milyon katılım 32 Lot (489 TL).

- 2.3 Milyon katılım27 Lot (413 TL).

- 2.7 Milyon katılım 23 Lot (351 TL).

- 3.1 Milyon katılım20 Lot (306 TL).

CEM ZEYTİN HİSSE FİYATI NE KADAR, KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Şirketin hisse fiyatı 15,30 TL olarak belirlendi. Firmanın halka arzında T1-T2 bakiyesi kullanılmayacak ve firma katılım endeksine uygun değil.

CEM ZEYTİN HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Anadolu Bank A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

ING Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık şubeleri

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

InvestAZ Yatırım menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş.

Bankası A.Ş. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.

CEM ZEYTİN HAKKINDA

1930 yılında Ankara'da temelleri atılan Cem Zeytin, aradan geçen 91 yılın sonunda sektörünün en büyük kurumsal oyuncularından biri olarak yoluna devam ediyor.

1990'lı yılların başlarında başladığımız faaliyetlerimize, Edremit ve Mut tesislerimizde devam ediyoruz. Doğal ve sağlıklı zeytin çeşitlerimizi başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ulaştırıyoruz. Yerli üretimi ve üreticiyi destekliyor, tüm süreçlerde sürdürülebilir tarıma ve üretim politikalarına öncelik veriyoruz. Müşteri memnuniyeti en çok önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Bu yüzden tarladan sofraya kadar tüm süreci yakından takip ediyoruz. Yeni lezzetler için de AR-GE çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz

ISO 9001:2015 ve FSSC 22000 Kalite yönetim sistemi belgelerine sahip olan Cem Zeytin, tüm üretim süreçlerini müşteri memnuniyeti odaklı şekilde yüksek kalitede ve kesintisiz olarak sürdürüyor. Üretimlerini Türkiye'de ve kendi bahçelerinde özel olarak yetiştirilen en kaliteli zeytinlerle yapan Cem Zeytin, sofralara özenle işlenmiş doğal ve sağlıklı lezzetleri taşımaya devam ediyor.

Tüm üretim süreçlerinde sürdürülebilir tarım ve üretim politikalarını benimseyen Cem Zeytin, çevreci yaklaşımını tarladan sofraya kadar tüm ürün yolculuğu süresince istikrarlı bir şekilde uyguluyor. Sahip olduğu çevre bilincini yaymayı bir sosyal sorumluluk olarak gören Cem Zeytin, bu tutumu sadece çalışanlarında değil iş birliği içerisinde olduğu tüm kişi ve kuruluşlardan da hassasiyetle talep ediyor.

Yurt içinde ve yurt dışında geniş bir pazar payına sahip olan Cem Zeytin, sahip olduğu zengin ürün gamı ile satış ağını her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Aralıksız yürüttüğü Ar-ge çalışmaları ile yeni lezzetler keşfetmeye devam eden Cem Zeytin, müşteri memnuniyeti ekseninde çalışma ve üretimlerini aralıksız sürdürüyor.