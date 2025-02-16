Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray muhtemel 11'ler!
Süper Lig'in heyecanla beklenen karşılaşmalarından biri olan Çaykur Rizespor Galatasaray maçı, futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Peki, Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…
Ligde zirve mücadelesi veren Galatasaray, bu sezon oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Sarı-kırmızılı ekip, 22 maçta 19 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 60 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Öte yandan Çaykur Rizespor, kendi sahasında etkili performansıyla dikkat çekiyor. Bu karşılaşma, ligdeki sıralamayı da doğrudan etkileyecek. Peki, Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman?
ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki Süper Lig 24. hafta karşılaşması, 17 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak ve beIN SPORTS kanalında canlı yayınlanacaktır.
GALATASARAY MUHTEMEL 11
Galatasaray'ın muhtemel 11'i şu şekilde:
Muslera
Cuesta
Davinson Sanchez
Abdülkerim Bardakcı
Frankowski
Torreira
Sara
Eren Elmalı
Mertens
Barış Alper
Osimhen