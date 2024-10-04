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CANLI DÖVİZ KURU 4 EKİM: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL?

CANLI DÖVİZ KURU 4 EKİM: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL?
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Günlük dolar kuru canlı takip etmek isteyenler, dolar ne kadar oldu ve bugün dolar kaç TL soruları araştırılıyor. 4 Ekim dolar ne kadar oldu, kaç TL? Dolar, Altın ve Euro ne kadar 2024? sorularına yanıt aranıyor. Güncel döviz ve altın fiyatlarını öğrenmek için haber.com sitesine göz atabilirsiniz. 4 Ekim dolar ne kadar oldu, kaç TL ve dolar, Altın ve Euro ne kadar 2024 merak ediliyor. Peki, 4 Ekim dolar ne kadar oldu, kaç TL? Dolar, Altın ve Euro ne kadar 2024?

Dolar ne kadar ve bir dolar kaç TL, ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 4 Ekim dolar ne kadar oldu, ve döviz kuru canlı takip konuları araştırılıyor. Yeni ekonomi yönetimi ilk faiz kararında sert bir artış yaptı. Dolar ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. Faiz kararı sonrası dolar, altın ve euro ne kadar oldu 2024? sorularına yanıt aranıyor. 4 Ekim dolar ne kadar oldu, kaç TL? Dolar, Altın ve Euro ne kadar 2024? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

1 Dolar güncel alış fiyatı 34,2515 TL olurken doların satış fiyatı ise 34,2564 TL oldu.

EURO KAÇ TL?

Euro satış fiyatı 37,8254 TL'den işlem görüyor.

CANLI DÖVİZ KURU 4 EKİM: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL?

STERLİN KAÇ NE KADAR?

Sterlin alış fiyatı 44,7882 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 45,0127 TL olmuştur.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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