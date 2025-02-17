Bandırmaspor - İstanbulspor maçı CANLI izle! Bandırmaspor - İstanbulspor maçı şifresiz, HD izleme linki var mı, nasıl izlenir?

Futbolseverler, Trendyol 1. Lig'de oynanacak Bandırmaspor - İstanbulspor maçını canlı izlemek için yayın bilgilerini araştırıyor. 17 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 14:00'te başlayacak mücadele, beIN Sports, TRT Spor ve Tabii platformlarından canlı yayınlanacak. Peki, Bandırmaspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda? Şifresiz izleme linki var mı? İşte detaylar...

BANDIRMASPOR İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Teksüt Bandırmaspor ile Uğur Okulları İstanbulspor, 17 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 14:00'te karşı karşıya gelecek.

BANDIRMASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu önemli Trendyol 1. Lig mücadelesi, beIN Sports 2, TRT Spor ve Tabii Spor 6 kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır.

BEIN SPORTS CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Bein Sports canlı maç izlemek için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından Bein Sports'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

S SPORT CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

S Sport canlı maç izlemek için S Sport kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından S Sport'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.

SPOR SMART CANLI MAÇ NEREDEN İZLENİR?

Spor Smart canlı maç izlemek için Spor Smart kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Üyeliğinizin ardından Spor Smart'ta yayınlanan maçları canlı olarak izleyebilirsiniz.